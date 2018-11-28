"Окно возможностей для России". Путин рассказал о торговой войне Китая и США

Российский лидер считает, что надо добиваться позитивного результата, не пытаясь нанести ущерб партнёрам, а пытаясь найти общие сферы деятельности.

Президент России Владимир Путин в рамках форума "ВТБ Капитала" "Россия зовёт!" заявил о том, что торговая война США и Китая создаёт окно возможностей для России.

— Мы говорили о разного рода ограничениях, в том числе в долларовых расчётах. Или различные санкции, или таможенные тарифы, которые вводятся в отношении некоторых стран — например, в отношении Китая. По оценкам ВТО, взаимные ограничения, введённые странами "двадцатки" за последнее время, привели к сокращению мировой торговли почти на 500 миллиардов долларов. В этом разве кто-то заинтересован? В том числе такая крупнейшая экономика, как экономика Соединённых Штатов. Но для нас это создаёт лишь определённые окна возможности, — пояснил Путин.

Российский лидер уточнил, что, например, теперь РФ будет поставлять в Китай сою, которую раньше туда в огромных количествах продавали США.

— Договорились с китайскими друзьями, что будем поставлять мясо птицы, ещё какие-то товары. Но, по сути, американцы сами добровольно отказываются от этого колоссального рынка. Зачем? Мне кажется, надо добиваться для себя результата позитивного, не пытаясь нанести ущерб партнёрам, а пытаясь найти общие сферы деятельности для более эффективной в конечном итоге совместной работы. И от этого все выиграют, — сказал глава государства, отметив, что все только проигрывают от односторонних политически мотивированных и незаконных с точки зрения международного права вредных мер.