"Я пока никуда не собираюсь". Путин рассказал о будущем России после его ухода

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"Я пока никуда не собираюсь". Путин рассказал о будущем России после его ухода

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Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о будущем страны после его ухода, заявил, что пока никуда не собирается.

— Куда вы так спешите? Я пока никуда не собираюсь, — сказал президент на форуме "Россия зовёт!"

Он добавил, что страна уже сейчас "чувствует себя уверенно, самодостаточно" и открыта к сотрудничеству со всеми партнёрами, в том числе с США.

— Надеюсь, что осознание этого придёт [к зарубежным партнёрам РФ] и необходимость решения общих задач и проблем будет побуждать нас к совместной эффективной работе, — отметил Путин.

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