Путин отметил чёткое выполнение пограничниками своего долга в Керченском проливе

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Путин отметил чёткое выполнение пограничниками своего долга в Керченском проливе

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Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Президент России Владимир Путин в ходе форума "ВТБ капитал" "Россия зовёт!" отметил чёткое выполнение российскими пограничниками своего долга при задержании нарушителей границы около Керченского пролива.

— А как должны были действовать пограничники? Если бы действовали иначе, их надо было бы отдать под суд! Они выполняли свой долг, — уверен российский лидер.

Путин подчеркнул, что корабли ВМС Украины никак не отвечали на запросы пограничных служб, войдя в российские территориальные воды.

В воскресенье три судна Военно-морских сил Украины незаконно пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов.

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