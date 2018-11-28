Суд арестовал сотрудника СБУ, задержанного при нарушении границы РФ

Суд в Крыму арестовал на два месяца сотрудника Службы безопасности Украины Андрея Драча, который был задержан при нарушение российской границы в Керченском проливе.
В момент задержания он находился на катере "Никополь". В суде сотрудник украинских спецслужб заявил, что не знал маршрута судна и не понимал, куда его везут.
В воскресенье три судна ВМС Украины незаконно пересекли границу РФ и направились в сторону Керченского пролива. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов.
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