66 тысяч за отставку. СМИ готовы заплатить депутату, оскорбившему журналистов

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66 тысяч за отставку. СМИ готовы заплатить депутату, оскорбившему журналистов

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Кроме сдачи мандата, чиновнику за эту же сумму предлагается подтвердить два ранее не доказанных факта правонарушения.

Редакция екатеринбургского портала 66.ru предложила депутату Александру Колесникову, который назвал журналистов "бестолочами" и призвал их "работать на депутатов", заплатить за его отставку. Об этом в "Фейсбуке" написал директор портала Богдан Кульчицкий.

— Депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников публично назвал журналистов "бестолочами" и заявил, что мы должны платить депутатам за инфоповоды. Окей, без проблем. Александр Евгеньевич, мы — бестолочи и принимаем ваше предложение. Мы заплатим вам. Но у нас есть свои условия, — написал Кульчицкий.

Он предложил чиновнику 66 тысяч рублей, если тот подаст в отставку и признает два факта правонарушения, которые ранее не были доказаны.

Ранее Лайф сообщал, что депутат Екатеринбургской городской думы Александр Колесников заявил, что журналисты должны работать на депутатов, а также назвал их "бестолочами".

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