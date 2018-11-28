66 тысяч за отставку. СМИ готовы заплатить депутату, оскорбившему журналистов

Кроме сдачи мандата, чиновнику за эту же сумму предлагается подтвердить два ранее не доказанных факта правонарушения.

Редакция екатеринбургского портала 66.ru предложила депутату Александру Колесникову, который назвал журналистов "бестолочами" и призвал их "работать на депутатов", заплатить за его отставку. Об этом в "Фейсбуке" написал директор портала Богдан Кульчицкий.

— Депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников публично назвал журналистов "бестолочами" и заявил, что мы должны платить депутатам за инфоповоды. Окей, без проблем. Александр Евгеньевич, мы — бестолочи и принимаем ваше предложение. Мы заплатим вам. Но у нас есть свои условия, — написал Кульчицкий.

Он предложил чиновнику 66 тысяч рублей, если тот подаст в отставку и признает два факта правонарушения, которые ранее не были доказаны.

Ранее Лайф сообщал, что депутат Екатеринбургской городской думы Александр Колесников заявил, что журналисты должны работать на депутатов, а также назвал их "бестолочами".