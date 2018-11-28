Путин: Инвесторы уверены в предсказуемости и стабильности экономики РФ

Финансовая политика России стабильна, надёжна и предсказуема, а к внешним шокам экономика адаптировалась, отметил глава государства.

Президент России Владимир Путин в рамках форума "ВТБ Капитала" "Россия зовёт!" заявил, что инвесторы уверены в предсказуемости и стабильности экономической политики России, в завтрашнем дне, о чём свидетельствуют показатели инвестиций в основной капитал, опережающие темпы роста ВВП.

— У нас рост ВВП 1,5% (за 9 месяцев. — Прим. Лайфа) — не так вроде бы и много, но инвестиции в основной капитал опережают темпы роста ВВП — 4,1%. Это говорит о том, что инвесторы уверены в завтрашнем дне, понимают, какую политику проводят финансовые власти РФ: она стабильна, надёжна и предсказуема, а к внешним шокам экономика адаптировалась, о чём говорят многие факторы, о которых я упомянул, — сообщил Путин.

Ранее глава государства заявил, что ВВП России вырос на 1,5% за 9 месяцев этого года.