Житель Кузбасса поджёг дом возлюбленной, где были её дети и муж

История о неразделённой любви могла закончиться гибелью троих детей, однако всё обошлось.

Житель города Прокопьевска в Кемеровской области поджёг дом своей возлюбленной за то, что она не ответила ему взаимностью. В момент поджога в доме находились её муж и трое детей.

Как сообщает ГУ МВД по региону, мужчина, зная, что в доме находится его любовь, её муж и дети, ночью поджёг веранду и наблюдал за горящим домом с соседней улицы. Чтобы отвести от себя подозрения, он начал тушить огонь вместе с приехавшим пожарным расчётом.

— Около 02:00 хозяин жилища проснулся от едкого запаха дыма. Мужчина помог супруге и троим несовершеннолетним детям в возрасте 3, 7 и 11 лет выбраться через окно на улицу. В результате возникшего пожара огнём были уничтожены все надворные постройки, а также значительная часть дома с находившимся внутри имуществом, — говорится в сообщении.

Никто из жителей дома не пострадал. Действия отвергнутого мужчины нанесли ущерб на сумму 300 тысяч рублей. Кроме того, это был не единственный, запланированный им поджог. Злоумышленник намеревался поджечь другой дом, чтобы вынести из него всё, что уцелеет в огне. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.