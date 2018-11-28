Путин: Россия знает, как укрепить финансовую систему

Российские власти знают о потенциале банковской системы страны, отдают себе отчёт о её сложностях и успехах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Россия зовёт!".

— Мы полностью отдаём себе отчёт в том, какие потенциальные возможности наших банков, нашей банковской системы в целом, как это сопоставляется с ведущими мировыми банками, какие у них на сегодняшний день ресурсы, какие возможности, что они могут сделать и, что самое главное, как они развиваются, — сказал Путин.

Он добавил, что Центробанк последовательно уже несколько лет занимается укреплением банковской системы и затрагивает интересы жителей.

— В целом банковская система развивается успешно, стабильно, прибыль очень приличная. Поэтому мы здесь видим, что происходит, и знаем, что делать дальше для укрепления нашей финансовой системы, — заключил президент.