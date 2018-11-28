Путин заявил, что санкции против России стали ударом для Европы

Санкции, которые были введены против России, стали ударом для Европы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Россия зовёт".

В частности, по словам главы государства, ограничительные меры привели к сокращению 400 тысяч рабочих мест в Европейском союзе из-за непоставок европейской продукции на российский рынок.

— Я считаю, что любые политически мотивированные незаконные с точки зрения международных правовых норм, норм ВТО ограничительные меры вредны для всех. В том числе для тех, кто это делает. Есть очевидные вещи, объективные, подтверждённые статистикой, — сказал Путин.

Президент добавил, что безусловно, санкции также негативно влияют на российскую экономику, но есть и некоторые плюсы.

— Но, после того как Россия совершенно адаптировалась к такого рода поведению со стороны партнёров и это стало для всех очевидно, плюсов для нас на данный момент даже больше, — резюмировал российский лидер.