Путин рассказал, какая стоимость нефти устраивает Россию

Президент России Владимир Путин в рамках форума "ВТБ Капитал" "Россия зовёт!" заявил о том, что цена на нефть в районе 60 долларов за баррель вполне приемлема для страны.

— Насколько я помню, в 2013 году цена была 43 с небольшим доллара за баррель, а в текущем — 72 за первые 10 месяцев. Сейчас она упала, потом чуть-чуть опять приподнялась, — сообщил президент. — На мой взгляд, где-то в районе 60 — абсолютно приемлемая величина, нас вполне устраивает. Потому что расходную часть бюджета мы формируем из 40 долларов с небольшим.

При этом российский лидер отметил, что эта стоимость является приемлемой и рентабельной и для производителей сланцевой нефти.