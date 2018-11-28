Спикер крымского парламента не исключил, что Порошенко ждёт судьба Януковича

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Спикер крымского парламента не исключил, что Порошенко ждёт судьба Януковича

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Пётр Порошенко. Фото: © Flickr/Atlantic Council

Спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что президенту Украины Петру Порошенко, возможно, придётся покидать страну, так же как это сделал его предшественник Виктор Янукович.

Всё дело в предстоящих президентских выборах на Украине, которые, по мнению Константинова, обернутся для Порошенко как политической, так и личной катастрофой.

— Страна идёт к коллапсу. Там пахнет Майданом, и вполне возможно, что Порошенко покинет страну по примеру Януковича — заранее в целях безопасности, — сказал он журналистам.

Президентские выборы на Украине запланированы на 31 марта 2019 года.

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