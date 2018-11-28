Спикер крымского парламента не исключил, что Порошенко ждёт судьба Януковича

Спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что президенту Украины Петру Порошенко, возможно, придётся покидать страну, так же как это сделал его предшественник Виктор Янукович.

Всё дело в предстоящих президентских выборах на Украине, которые, по мнению Константинова, обернутся для Порошенко как политической, так и личной катастрофой.

— Страна идёт к коллапсу. Там пахнет Майданом, и вполне возможно, что Порошенко покинет страну по примеру Януковича — заранее в целях безопасности, — сказал он журналистам.

Президентские выборы на Украине запланированы на 31 марта 2019 года.