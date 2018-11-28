Путин завтра примет участие в съезде Общероссийского народного фронта

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Путин завтра примет участие в съезде Общероссийского народного фронта

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Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 29 ноября, примет участие в съезде Общероссийского народного фронта (ОНФ). Об этом информирует пресс-служба Кремля.

— 29 ноября Владимир Путин выступит на съезде Общероссийского народного фронта, а также встретится с новым составом центрального штаба движения, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на съезде будут определены эффективные инструменты народного контроля за исполнением 12 национальных проектов, определённых майским указом. Работа съезда пройдёт в выставочном центре "Крокус экспо" в Москве.

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