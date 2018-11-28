"И смех и грех". Захарова прокомментировала вызов посла России в МИД Эстонии

Она не исключает, что эстонские дипломаты просто не знают, что у их страны нет выхода к Чёрному морю.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в "Фейсбуке" прокомментировала вызов российского посла в дипведомство Эстонии.

— Видимо, эстонские дипломаты пока не в курсе, что у их страны нет выхода к Чёрному морю и корабли тоже не их, да и в целом вклад Таллина в урегулирование международных проблем мало заметен, но это же не повод отказываться от возможности напомнить миру о собственном существовании, — написала Захарова.

Она также предложила Таллину ещё несколько поводов вызвать послов других стран, дабы улучшить собственную узнаваемость. В список попали представители Франции, Сирии и США.

Ранее Лайф рассказывал, что МИД Эстонии вызвал российского посла Александра Петрова из-за инцидента в Керченском проливе, где корабли ВМС Украины нарушили границу и устроили провокацию. В Таллине потребовали немедленно освободить корабли и моряков.