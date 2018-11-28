"Есть сложности, но есть и успехи". Путин оценил банковскую систему России

Российские власти отдают полностью себе отчёт в потенциале банковской системы России. Как заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Россия зовёт!", в ней есть и сложности, и успехи.

— Мы видим и сложности, с которыми они сталкиваются, видим и их достижения и успехи, — сказал он.

Глава государства добавил, что Центробанк страны последние несколько лет занимается санацией, укреплением российской банковской системы и затрагивает интересы людей. Для этого был приняты ряд законодательных актов.

— Исходим из того, что региональные банки должны получить возможность более гибко работать, надеюсь, так оно и будет, — сказал президент.