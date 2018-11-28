Путин отшутился в ответ на приглашение посещать форум ВТБ следующие 10 лет

Полномочия нынешнего главы государства истекают в мае 2024 года — через пять с половиной лет.

Президент РФ Владимир Путин отшутился на приглашение главы Внешторгбанка Андрея Костина посещать форумы "Россия зовет!" ближайшие десять лет.

Российский лидер принял участие в работе форума, выступил на пленарной сессии и ответил на вопросы участников. В завершение дискуссии Костин попросил Путина "в ближайшие 10 лет посещать форум так же регулярно (как в прошлые годы)". При этом полномочия Путина как главы государства истекают в мае 2024 года — через пять с половиной лет.

— Это вы сейчас дискутируете с коллегой из Бостона? — с улыбкой уточнил Путин у Костина.

Президент России имел в виду представителя Соединённых Штатов, который ранее задал ему вопрос о том, какой он видит страну после своего ухода с поста главы государства.