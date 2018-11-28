Путин пошутил, что он не самая главная достопримечательность в Москве

Участники форума приезжают, как отметил глава государства, посмотреть не на него, а пообщаться между собой.

Российский лидер Владимир Путин пошутил, что он не самая главная достопримечательность в столице. Об этом глава государства заявил, выступая на форуме "Россия зовёт!", где участвует несколько тысяч гостей из разных стран.

Российский лидер отмечает, что участники форума приезжают посмотреть не на него, а пообщаться между собой.

— Прежде всего, думаю, коллеги приезжают не для того, чтобы на меня посмотреть и послушать, я не самая главная достопримечательность в Москве, им есть чем заняться, и между собой пообщаться, и это очень важно — поговорить с коллегами из правительства, из Центрального банка, почувствовать, что называется, чем дышит Россия, — сказал Путин.