"Всё сходит с рук". Путин заявил о безнаказанности Киева

Украинским властям всё сходит с рук, считает президент РФ Владимир Путин. Он пояснил, что Запад в отношении Киева проводит довольно "близорукую политику", которая расслабляет Незалежную.

— Такое впечатление, что чего они ни сделают, им всё сходит с рук. Если они потребуют сегодня младенцев на завтрак, им, наверное, подадут и младенцев. А что же, скажут — они хотят кушать, с этим ничего не поделаешь, — сказал глава государства на форуме "Россия зовёт!".

Путин добавил, что эта близорукая политика Запада ни к чему хорошему не приведёт. Она не побуждает киевские власти к нормальной и политической жизни в стране.

Как уже сообщал Лайф, в воскресенье три судна Военно-морских сил Украины незаконно пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов.