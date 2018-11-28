Путин обратил внимание, что Киев не вводил военное положение из-за Донбасса

Российский лидер выразил мнение, что всё происходящее на Украине делается "явно в преддверии президентских выборов".

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на форуме "ВТБ капитал" "Россия зовет!" напомнил собравшимся о том, что даже после присоединения Крыма к России и конфликта в Донбассе военное положение на Украине не вводилось, а сейчас произошёл всего лишь небольшой инцидент.

— Произошёл инцидент в Чёрном море, но это же такой пограничный инцидент, не более того. А что было в 2014 году, когда Крым решил присоединиться к РФ? Это же совсем другая история, масштабная. Или тяжёлые события гражданской войны на Украине на юго-востоке, в Донбассе, в Луганской области с применением со стороны правительства танков, тяжёлой артиллерии, авиации... По сути, война. И никакого военного положения не было введено, а сейчас небольшой инцидент в Чёрном море, — и ввели военное положение. Явно в преддверии... президентских выборов, абсолютно очевидный факт, — уверен президент.

В воскресенье три судна ВМС Украины незаконно пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов. Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о введении военного положения в стране.