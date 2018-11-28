СК возбудил уголовное дело в отношении тренера, ударившего ребёнка в голову

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СК возбудил уголовное дело в отношении тренера, ударившего ребёнка в голову

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Фото: © Следственный Комитет Российской Федерации

Следователи возбудили уголовное дело против тренера одной из подмосковных спортшкол, который ударил ребёнка по голове из-за ошибки. Об этом сообщает СУ СК Московской области.

Отметим, что дело по статье "Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности" было заведено после доследственной проверки.

Ранее Лайф рассказывал, что в подмосковном Наро-Фоминске тренер одной из спортивных школ ударил ученика ногой в голову за ошибку. Тогда родители не стали писать на него заявление, поверив, что он уволится.

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