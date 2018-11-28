Звонки с угрозами взрывов в московских ТЦ были сделаны с Украины

Звонки с угрозами взрывов в торговых центрах Москвы были сделаны с Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
— Все телефонные звонки были сделаны с номера телефона, который зарегистрирован на Украине, — говорится в сообщении.
В среду, 28 ноября, стали поступать звонки об угрозах взрыва в 15 столичных торговых центрах. Была проведена эвакуация посетителей. Сотрудники правоохранительных органов, прибыв на место, не обнаружили следов взрывчатки.
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