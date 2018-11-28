Звонки с угрозами взрывов в московских ТЦ были сделаны с Украины

Ранее в полиции заявили, что все сообщения о бомбах в столичных торговых центрах оказались ложными.

Звонки с угрозами взрывов в торговых центрах Москвы были сделаны с Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Все телефонные звонки были сделаны с номера телефона, который зарегистрирован на Украине, — говорится в сообщении.

В среду, 28 ноября, стали поступать звонки об угрозах взрыва в 15 столичных торговых центрах. Была проведена эвакуация посетителей. Сотрудники правоохранительных органов, прибыв на место, не обнаружили следов взрывчатки.