Путин назвал инцидент в Керченском проливе игрой Киева на обострение

Он подчеркнул, что среди членов экипажа были два сотрудника СБУ, которые фактически руководили этой операцией.

Президент РФ Владимир Путин назвал провокацию Украины в Керченском проливе нечистоплотной игрой и игрой на обострение. Об этом глава государства заявил на форуме "Россия зовёт!".

— Это игра на обострение, это нечистоплотная игра внутри страны с целью подавления своих политических противников, — сказал Путин.

Он отметил, что среди членов экипажа были два сотрудника Службы безопасности Украины, которые фактически руководили этой операцией.

— Явные признаки заготовленной заранее провокации, рассчитанной именно на то, чтобы воспользоваться этим как предлогом для того, чтобы ввести военное положение в стране, — добавил президент.