Путин потребовал наладить взаимодействие центра и регионов

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Путин потребовал наладить взаимодействие центра и регионов

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Владимир Путин. Фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Президент России Владимир Путин потребовал наладить эффективное взаимодействие центра и регионов, а также контроль при работе с национальными проектами.

— Основной объём работы (по выполнению нацпроектов) должен быть выполнен в регионах Российской Федерации. В этой связи нужно наладить эффективный механизм взаимодействия (центра и регионов), — сказал Путин на совещании с членами правительства.

По его словам, обычные формы финансирования, которые выстраивались с регионами, недостаточны.

— Здесь нужно понимать, что и как будет делаться в регионах на эти деньги, нужно не только направлять ресурсы, но и быть уверенными в том, что эти ресурсы будут эффективно потрачены, — добавил российский лидер.

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