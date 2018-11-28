При взрыве газа в доме во Владимирской области погиб человек

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При взрыве газа в доме во Владимирской области погиб человек

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Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид 

Один человек погиб, ещё двое получили ранения при взрыве газа в 16-квартирном двухэтажном доме в Киржачском районе Владимирской области, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС России.

— Пострадало три человека, один из них скончался, — приводит агентство слова собеседника.

Один из раненых госпитализирован, другой отказался от госпитализации. Обстоятельства ЧП устанавливаются. По данным некоторых СМИ, дом находится на территории военного городка.

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