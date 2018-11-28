В Москве откроют выставку в честь создателя "Спанч Боба"

Дополнительная экспозиция откроется в новогодние праздники, когда пройдёт 40 дней после смерти мультипликатора.

В Московском музее анимации в январе откроют выставку в честь создателя мультфильма "Губка Боб Квадратные Штаны" Стивена Хилленберга. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

Как рассказали в музее, дополнительная экспозиция откроется в новогодние праздники, когда со дня смерти Хилленберга пройдёт 40 дней. Сообщается, что будет представлен стенд с рассказом об аниматоре и истории создания мультсериала.

— Там мы представим подлинные фазы и кальки из его первого мультфильма "Новая жизнь Рокко" и "Спанч Боба", — рассказали в музее.

Напомним, что создатель мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны" Стивен Хилленберг ушёл из жизни 27 ноября на 58-м году жизни. Причиной смерти стал боковой амиотрофический склероз, который был обнаружен у него в марте прошлого года.