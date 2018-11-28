Зима придёт, а морозы уйдут. На выходных в Москве ожидается потепление

В первые два дня зимы в столице будет идти сильный снег, однако морозы всё-таки отступят.

В первые два дня зимы в Москве ожидается потепление. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

— По прогнозу предстоящей ночью в Москве столбики термометров опустятся до минус 10–12, а по области и того ниже — до минус 10–15. Такими же морозными обещают стать и следующие две ночи. Да и в дневное время в столичном регионе ожидается всего минус 5–10 градусов. А такая температура, по статистике, скорее соответствует концу декабря — началу января. Морозы немного отпустят лишь в выходные, когда пойдёт снег, — говорится в сообщении.

Как писал ранее Лайф, в последние дни осени в Москве ожидается самая настоящая русская зима: столбики термометров упадут до отметки -9 градусов днём и -15 градусов ночью. При этом в столице вырастет атмосферное давление.