Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на 1 декабря в рамках саммита G20 в Аргентине. Об этом сообщил помощник лидера РФ Юрий Ушаков.

— Встреча Путина и Трампа запланирована на 1 декабря как в формате тет-а-тет, так и с участием ключевых членов делегаций с обеих сторон, — сказал Ушаков журналистам.

Как уже сообщал Лайф, Москва и Вашингтон прорабатывают дату встречи Путина и Трампа на полях G20 в Аргентине. Сам саммит пройдёт с 30 ноября по 1 декабря.