Встреча Путина и Трампа запланирована на 1 декабря

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Встреча Путина и Трампа запланирована на 1 декабря

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Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на 1 декабря в рамках саммита G20 в Аргентине. Об этом сообщил помощник лидера РФ Юрий Ушаков.

— Встреча Путина и Трампа запланирована на 1 декабря как в формате тет-а-тет, так и с участием ключевых членов делегаций с обеих сторон, — сказал Ушаков журналистам.

Как уже сообщал Лайф, Москва и Вашингтон прорабатывают дату встречи Путина и Трампа на полях G20 в Аргентине. Сам саммит пройдёт с 30 ноября по 1 декабря.

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