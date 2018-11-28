Ушаков рассказал о темах переговоров Путина и Трампа на полях G20

Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп на полях саммита G20 обсудят вопросы борьбы с терроризмом, проблематику Корейского полуострова, Сирию и ситуацию в Керченском проливе. Об этом журналистам сказал помощник лидера России Юрий Ушаков.

Он добавил, что характер и продолжительность переговоров Путина и Трампа зависят только от самих лидеров РФ и США. По словам Ушакова, двум президентам также важно обсудить обновление системы международной безопасности в связи с планами Вашингтона выйти из ДРСМД.

— Очень важно вместе порассуждать над вариантами обновлённой системы обеспечения международной безопасности, — пояснил представитель Кремля.

По его словам, вопросы вызывает позиция Америки по продлению ещё одного важнейшего договора — о стратегических вооружениях.