Ушаков: Путин встретится с Трампом после завтрака с Меркель

Глава государства также намерен переговорить с лидерами Франции, Японии, КНР и наследным принцем Саудовской Аравии.

Президент России Владимир Путин встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом 1 декабря после завтрака с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

По его словам, в рамках саммита G20 российский лидер проведёт также переговоры с главами Франции, Японии, КНР и наследным принцем Саудовской Аравии.

Ушаков также не исключил, что Путин проведёт и ряд других встреч на полях "двадцатки".