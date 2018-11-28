Ушаков: Путин встретится с Трампом после завтрака с Меркель

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Ушаков: Путин встретится с Трампом после завтрака с Меркель

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Ангела Меркель и Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Глава государства также намерен переговорить с лидерами Франции, Японии, КНР и наследным принцем Саудовской Аравии.

Президент России Владимир Путин встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом 1 декабря после завтрака с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

По его словам, в рамках саммита G20 российский лидер проведёт также переговоры с главами Франции, Японии, КНР и наследным принцем Саудовской Аравии.

Ушаков также не исключил, что Путин проведёт и ряд других встреч на полях "двадцатки".

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