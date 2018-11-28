Ушаков заявил, что встреча лидеров России и США нужна обеим странам

Встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа нужна обеим странам в одинаковой степени. Об этом заявил помощник главы РФ Юрий Ушаков.

— Эта встреча нужна России и США в одинаковой степени. Встреча Путина и Трампа готовилась по линии администраций РФ и США, информация по ней должна доводиться по этим каналам, а не через СМИ, — сказал Ушаков журналистам.

Как уже сообщал Лайф, Москва и Вашингтон прорабатывают дату встречи Путина и Трампа на полях G20 в Аргентине. Сам саммит пройдёт с 30 ноября по 1 декабря.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп может отказаться от переговоров с президентом России из-за инцидента в Керченском проливе.