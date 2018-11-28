В Петербурге прекращено дело о ДТП, в котором погибла балерина Мариинки

Подсудимый признал свою вину и возместил родственникам ущерб в размере 250 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге прекратили уголовное дело в отношении уличного гонщика Ивана Ярочкина, который 18 июня сбил заслуженную балерину РСФСР, педагога-репетитора балетной труппы Мариинского театра Ольгу Искандерову. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Отметим, что такое решение было вынесено в связи с примирением сторон. Сообщается, что ввиду признания подсудимым своей вины государственный обвинитель не возражал против прекращения производства. Сообщается, что Ярочкин раскаялся в содеянном и возместил родственникам погибшей ущерб в размере 250 тысяч рублей.

Ранее Лайф сообщал, что 18 июня в Санкт-Петербурге сбили заслуженную балерину РСФСР Ольгу Искандерову. От полученных травм она скончалась. Ей было 74 года.