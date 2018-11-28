Опубликованы фото с места взрыва газа во Владимирской области, где погиб человек

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Опубликованы фото с места взрыва газа во Владимирской области, где погиб человек

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Лайф публикует фото с места взрыва бытового газа в одном из домов в Киржачском районе Владимирской области.

<p>Фото: © L!FE</p>

Как сообщалось ранее, при взрыве газа также пострадало два человека. Один был доставлен в больницу, другой от госпитализации отказался.

<p>Фото: © L!FE</p>

По данным некоторых СМИ, дом, где произошёл взрыв, находится на территории военного городка.

<p>Фото: © L!FE</p>

Обстоятельства ЧП устанавливаются.

<p>Фото: © L!FE</p>

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

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