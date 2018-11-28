Опубликованы фото с места взрыва газа во Владимирской области, где погиб человек

Лайф публикует фото с места взрыва бытового газа в одном из домов в Киржачском районе Владимирской области.

Как сообщалось ранее, при взрыве газа также пострадало два человека. Один был доставлен в больницу, другой от госпитализации отказался.

По данным некоторых СМИ, дом, где произошёл взрыв, находится на территории военного городка.

Обстоятельства ЧП устанавливаются.