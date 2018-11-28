Памфилова заявила, что не пользуется услугами стилистов

А ещё умеет строчить на швейной машинке и некогда зарабатывала этим способом на жизнь.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила журналистам, что никогда в жизни не прибегала к услугам стилистов и умеет хорошо строчить на швейной машинке.

— Какой стилист? У меня в жизни никогда не было стилистов. Я сам себе стилист, — сказала она.

Кроме того, она рассказала, как в своё время зарабатывала на жизнь, работая на швейной машинке. Памфилова пошутила, что в этом деле она "великий специалист", однако добавила, что таким образом ей удавалось зарабатывать больше, чем её мужу с офицерским званием.