Более 15 тысяч человек допущены до итогового теста конкурса "Лидеры России"

Заключительный этап состоится 2–4 декабря, финал конкурса пройдёт весной 2019 года.

Более 15 тысяч человек примут участие в заключительном этапе конкурса "Лидеры России". Об этом сообщила пресс-служба АНО "Россия — страна возможностей".

Порядка 34,65% участников — представители Центрального федерального округа. Около 17,57% из Приволжского округа, 13,56% — из Северо-Западного.

Во время первого блока оценивались вербальные и числовые способности участников. Второй блок включал вопросы по истории, географии и русскому языку.

Третий блок — это тест управленческого потенциала. После первых двух блоков в третий этап попало более 15 тысяч конкурсантов. Он состоится 2–4 декабря. Финал конкурса пройдёт весной 2019 года.