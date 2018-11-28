"Ничего не заканчивается". Группа SEREBRO сменит состав в феврале 2019-го

В коллективе появятся новые солистки, а нынешние обещают не расставаться и не расходиться.

Популярная группа SEREBRO объявила о смене своего состава в феврале 2019 года. Об этом в "Инстаграме" написала солистка коллектива Катя Кищук.

— SEREBRO в том составе, который вы знаете сейчас, перестанет существовать в феврале 2019-го. Но не прямо сейчас — у нас есть ещё как минимум два месяца вместе. До февраля 2019-го мы будем выступать, и эти концерты невероятно важны для меня и каждой из нас, — написала Кищук.

Она также подчеркнула, что ничего не заканчивается, а солистки не расстаются. Каждая из них никуда не собирается уходить из музыки.

Ещё одна солистка группы Ольга Серябкина отметила, что участницы коллектива воспринимают друг друга как членов семьи.

— Хочу сказать сразу — мы не расстаёмся насовсем. Мы перестаём быть вместе в системе координат триединства, но не уходим из музыки, — отметила Серябкина.

Отметим, что кастинг для новых участниц группы уже стартовал и продлится до 4 декабря.

Группа Serebro образована музыкальным продюсером Максимом Фадеевым в 2006 году. Сейчас в её состав входят Ольга Серябкина, Екатерина Кищук и Татьяна Моргунова.