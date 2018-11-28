"Ничего не заканчивается". Группа SEREBRO сменит состав в феврале 2019-го

Популярная группа SEREBRO объявила о смене своего состава в феврале 2019 года. Об этом в "Инстаграме" написала солистка коллектива Катя Кищук.
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SEREBRO в том составе, который вы знаете сейчас, перестанет существовать в феврале 2019. Но не прямо сейчас - у нас есть ещё как минимум два месяца вместе. До февраля 2019 мы будем выступать и эти концерты невероятно важны для меня и каждой из нас. Ничего не заканчивается без следа, особенно в нашем случае. Я буду продолжать заниматься музыкой, это бескомпромиссно - по-другому я не смогу жить. Музыка привела меня в лучшую группу. Для меня SEREBRO - это, безусловно, дружба. Оно дало мне самое главное - опыт и веру. И толкнуло меня наверх очень сильно, потому что я бы никогда не осмелилась выйти на сцену одна. Благодаря группе я нашла настоящего друга. И обрела дом. Группа взрастила меня как артиста и как человека. Я не мастер длинных речей, я мастер действий. Все остальное я скажу лично своим родным людям. А вам хочу сказать спасибо за поддержку, за то, что терпели меня. Ну уж такая вот я - не идеальная, но я честно смеюсь и честно плачу. Я вас люблю, венти. Вы лучшие фанаты - самые внимательные и самые свободные. До сих пор не понимаю, как вы ездите за нами на все гастроли, да вы сумасшедшие)))) Я ни с кем не прощаюсь, обратите внимание на эти шесть слов!!!!!! Ни с моей любимой Олей, ни с милахой Танюхой, ни с Максом. Это мои родные люди. И никто ни с кем не расстаётся и не расходится. Мы начинаем заново. Будут три новых СОЛИСТКИ. Пока не знаю, кто это будет и никто не знает. Любите их также, как любили нас и поддержите в этот нелёгкий период. Впереди много нового и прекрасного. Всех обняла.
— SEREBRO в том составе, который вы знаете сейчас, перестанет существовать в феврале 2019-го. Но не прямо сейчас — у нас есть ещё как минимум два месяца вместе. До февраля 2019-го мы будем выступать, и эти концерты невероятно важны для меня и каждой из нас, — написала Кищук.
Она также подчеркнула, что ничего не заканчивается, а солистки не расстаются. Каждая из них никуда не собирается уходить из музыки.
Ещё одна солистка группы Ольга Серябкина отметила, что участницы коллектива воспринимают друг друга как членов семьи.
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В моей жизни (не хочу подсчитывать сколько раз...) уже были ситуации, когда кто-то покидал SEREBRO, уходил насовсем... от любви и дружбы... Всегда у меня были разные состояния и чувства. Но то, что происходит сейчас, реально поддаётся моему пониманию с огромным трудом. Слишком двоякое ощущение. Нынешний состав - ОЛЯ КАТЯ ТАНЯ прекращает своё существование в феврале 2019 года... Я делаю акцент на слове СОСТАВ, потому что SEREBRO не заканчивается. Хочу сказать сразу - мы не расстаёмся насовсем. Мы перестаём быть вместе в системе координат триединства, но не уходим из музыки. Про меня вы знаете - первые концерты MOLLY объявлены, альбом пишется, а я готовлюсь. Про девочек могу сказать то же самое - мы все трое продолжаем делать музыку. Только теперь по отдельности. Мы безумно друг друга любим... Я пишу это и понимаю, что ничего плохого не случилось - мы все остаёмся на своих местах. Это не заканчивается, как не может закончиться семья. Но то, что наш космический состав the end... И начинается новый отсчёт... Так странно. Я помню, как сама начинала - как тряслись колени и сводило живот от трепета и незнания. Сейчас также повезёт другим. Хочу обратиться к своим любимым Кате и Тане. Мои бриллианты, мои кошки. Моё сердце. Я безумно за нас рада. Рада, что Макс дал нам всё, что мы имеем, что продолжает поддерживать и даёт возможность создавать что-то новое. Со стороны может показаться, что всё это - только слёзы, но на самом деле, у нас настоящее счастье. Группа выходит на новый уровень - с новыми девчонками, франшизой, новой музыкой... А мы двигаемся дальше. Держась за руки. До февраля 2019 мы будем выступать вместе и именно эти концерты я сохраню у самого сердца. Потом придут три новых офигительных солистки - Макс выберет сердцем, я знаю. Одна просьба к лапусям. Без слёз. Лично я больше не могу плакать ) Прошу, будьте рядом. Поддержите нас. Сейчас это нереально важно. Следите за кастингом и тоже выбирайте сердцем. Триединство должно жить - благодаря вам и вопреки всему. #serebro
— Хочу сказать сразу — мы не расстаёмся насовсем. Мы перестаём быть вместе в системе координат триединства, но не уходим из музыки, — отметила Серябкина.
Отметим, что кастинг для новых участниц группы уже стартовал и продлится до 4 декабря.
Группа Serebro образована музыкальным продюсером Максимом Фадеевым в 2006 году. Сейчас в её состав входят Ольга Серябкина, Екатерина Кищук и Татьяна Моргунова.
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