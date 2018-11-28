Путин и Абэ 1 декабря обсудят механизм заключения мирного договора

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Путин и Абэ 1 декабря обсудят механизм заключения мирного договора

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент РФ Владимир Путин. Фото © РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин 1 декабря встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Буэнос-Айресе, чтобы обсудить механизм заключения мирного договора. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

— Лидеры, как известно, договорились ускорить переговорный процесс с опорой на совместную декларацию 1956 года. Для этого будет создан специальный механизм переговоров, и этот механизм, как нам представляется, президент и премьер обсудят на встрече 1 декабря, после чего об этом будет объявлено, — отметил Ушаков.

Ранее Синдзо Абэ заявил, что твёрдо намерен заключить мирный договор с Россией и не перекладывать этот вопрос на плечи следующих поколений.

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