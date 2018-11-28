Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудят убийство Хашогджи

Российский лидер Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудят на саммите G20 убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогджи. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

— По этой теме, конечно, будут разговаривать, — сказал Ушаков.

Напомним, обозреватель The Washington Post, журналист саудовского происхождения, известный своей критикой Эр-Рияда Джамаль Хашогджи пропал в Стамбуле, после того как вошёл в здание саудовского консульства.

Позже стало известно, что его убили и расчленили. Тело журналиста нашли в колодце на территории резиденции саудовского генконсула.