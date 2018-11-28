В СК РФ опровергли слухи, что "краснодарский каннибал" находится на свободе

Слухи о том, что он на свободе, появились после того, как несколько человек заявили, что якобы видели его в Краснодаре.

В Следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю опровергли слухи о том, что Дмитрий Бакшеев, известный как краснодарский каннибал, находится на свободе. На самом деле он в больнице.

Как сообщает РИА "Новости", Бакшеев находится в учреждении закрытого типа, поскольку болен туберкулёзом, а потому не может ждать заседания суда в СИЗО.

Слухи о том, что Бакшеев на свободе, появились после того, как несколько человек заявили, что якобы видели его в Краснодаре. По их словам, он утверждал, что ему можно покидать больницу по выходным, поскольку его признали невменяемым.

Напомним, в 2017 году в Краснодаре были задержаны Дмитрий и Наталья Бакшеевы по подозрению в многочисленных убийствах. По версии следствия, они начиная с 1999 года усыпляли своих жертв эфиром и корвалолом, убивали, после чего съедали их по частям. Во время обысков в их квартире нашли семь пакетов с замороженными останками тел.

Задержать людоедов удалось благодаря фотографиям на телефоне супруга, который случайно нашли рабочие на улице. В августе нынешнего года стало известно, что Дмитрий Бакшеев был экстренно госпитализирован из-за некой инфекции. Его супруга Наталья ожидает суда по обвинению в подстрекательстве к убийству.