Путин на саммите G20 встретится с президентом Аргентины

Президент РФ Владимир Путин в рамках саммита G20 встретится 1 декабря с главой Аргентины Маурисио Макри, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
— Президент Макри в этом году наносил визит в Москву. Предусматривается, что (1 декабря) пройдут переговоры вначале в узком составе, потом рабочий обед — переговоры с участием членов делегаций. Затем церемония обмена подписанными в ходе визита разными документами, часть из которых ещё подготавливается, и затем заявление двух лидеров перед представителями СМИ, — отметил Ушаков.
Саммит "Большой двадцатки" пройдёт с 30 ноября по 1 декабря.
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