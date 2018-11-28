Путин на саммите G20 встретится с президентом Аргентины

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Путин на саммите G20 встретится с президентом Аргентины

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Президент РФ Владимир Путин и президент Аргентины Маурисио Макри. Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

В ходе переговоров лидеров двух стран планируется подписать несколько совместных документов.

Президент РФ Владимир Путин в рамках саммита G20 встретится 1 декабря с главой Аргентины Маурисио Макри, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

— Президент Макри в этом году наносил визит в Москву. Предусматривается, что (1 декабря) пройдут переговоры вначале в узком составе, потом рабочий обед — переговоры с участием членов делегаций. Затем церемония обмена подписанными в ходе визита разными документами, часть из которых ещё подготавливается, и затем заявление двух лидеров перед представителями СМИ, — отметил Ушаков.

Саммит "Большой двадцатки" пройдёт с 30 ноября по 1 декабря.

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