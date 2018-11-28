Канатная дорога в Москве временно закрыта из-за кибератаки на серверы объекта

Канатная дорога от смотровой площадки на Воробьёвых горах до "Лужников", открывшаяся два дня назад, временно закрыта для пассажиров из-за кибератаки на серверы объекта. Об этом сообщает пресс-служба канатной дороги.
— Сегодня в 14:00 мск компьютерные серверы Московской канатной дороги подверглись несанкционированной кибератаке, — говорится в сообщении.
Обнаружив это, сотрудники канатной дороги оперативно приостановили движение и высадили пассажиров на станциях назначения для обеспечения безопасности.
Сейчас перевозка людей временно прекращена. В пресс-службе принесли свои извинения за доставленные неудобства.
О дальнейшем графике будет сообщаться на сайте Московской канатной дороги.
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