Канатная дорога в Москве временно закрыта из-за кибератаки на серверы объекта

Обнаружив это, сотрудники канатной дороги оперативно остановили движение и высадили пассажиров на станциях назначения для обеспечения безопасности.

Канатная дорога от смотровой площадки на Воробьёвых горах до "Лужников", открывшаяся два дня назад, временно закрыта для пассажиров из-за кибератаки на серверы объекта. Об этом сообщает пресс-служба канатной дороги.

— Сегодня в 14:00 мск компьютерные серверы Московской канатной дороги подверглись несанкционированной кибератаке, — говорится в сообщении.

Обнаружив это, сотрудники канатной дороги оперативно приостановили движение и высадили пассажиров на станциях назначения для обеспечения безопасности.

Сейчас перевозка людей временно прекращена. В пресс-службе принесли свои извинения за доставленные неудобства.

О дальнейшем графике будет сообщаться на сайте Московской канатной дороги.