Суд арестовал всех украинских моряков-нарушителей на 2 месяца

Ранее прошло рассмотрение дел 15 военнослужащих. Все они будут находиться под арестом до 25 января 2019 года.

Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца всех 24 украинских моряков, задержанных при нарушении границы России в Керченском проливе.

Накануне судьи вынесли решение в отношении 15 военных с Украины. Сегодня прошло рассмотрение дел ещё девяти: Андрея Драча, Владимира Лисового, Вячеслава Зинченко, Андрея Шевченко, Юрия Безъязычного, Евгения Семидоцкого, Богдана Небылица, Олега Мельничука, Дениса Гриценко.

Олег Мельничук является командиром буксира "Яны Капу", Богдан Небылица — командиром бронекатера "Некополь", а Андрей Драч — сотрудником Службы безопасности Украины. Все моряки будут находиться под арестом до 25 января 2019 года.

Как сообщал Лайф, 25 ноября российские пограничники задержали в районе Керченского пролива три украинских судна, направлявшихся из Одессы в Мариуполь на Азовское море. Корабли отбуксировали в Керчь.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное пересечение границы, совершённое группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения.