В московских квартирах усилят отопление из-за наступающих холодов

Жителей столицы также призывают быть более внимательными на улице и не приближаться к местам парения.

В московских квартирах усилят подачу тепла из-за приближающихся холодов. Об этом говорится в сообщении компании МОЭК.

— ПАО "МОЭК" в соответствии с полученным прогнозом синоптиков о возможном похолодании в Москве до -11 градусов в ночное время проводит повышение температуры теплоносителя до необходимого уровня для обеспечения комфортного теплоснабжения потребителей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания скорректирует температурный график подачи отопления, который будет зависеть от температуры воздуха на улице. Добавим, что МОЭК просит жителей столицы быть внимательными на улицах, не приближаться к местам парения и не наступать в горячую воду на поверхности земли.