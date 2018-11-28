РПЦ: Приходы Константинополя в Европе могли бы войти в Московский патриархат

Решение 1931 года о переходе приходов Западной Европы под юрисдикцию КП было обусловлено гонениями на церковь в СССР, напомнили в Русской православной церкви.

Замглавы Отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов, комментируя решение Константинопольского патриархата упразднить западноевропейский экзархат, заявил, что Русская православная церковь не давала согласия на переход своих западноевропейских общин в юрисдикцию Константинополя и предлагает им рассмотреть вопрос о возвращении.

— Приснопамятный Патриарх Московский и всея Руси Алексий II ещё в 2003 году предлагал всем епархиям и приходам русской традиции в Западной Европе объединиться в составе единого митрополичьего округа Русской церкви. Тогда это предложение не было реализовано. Может быть, после неожиданной для архиерея, духовенства и верующих парижского экзархата вести о их роспуске и упразднении тема вновь обретёт актуальность, — приводит его слова ТАСС.

Балашов напомнил, что решение 1931 года о переходе приходов Западной Европы под юрисдикцию Константинополя было обусловлено гонениями на церковь в СССР и никогда не оформлялось канонически.

— Так что с точки зрения МП пребывание этих общин в ведении Константинопольского патриархата никогда не было канонически законным, — подчеркнул он.

Представитель РПЦ выразил удивление, что глава западноевропейского экзархата не получил текст решения на руки, и призвал дождаться официальной публикации документа.

— Странно, конечно, что такие решения принимаются без всякого обсуждения с заинтересованными лицами, с самими верующими, судьбу которых будто меняют росчерком пера, — резюмировал Балашов.

Напомним, Константинополь принял решение распустить западноевропейский экзархат приходов русской традиции с центром в Париже.