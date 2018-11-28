В сгоревшей квартире в Якутске обнаружили тела четырёх мужчин

В Якутске во время тушения пожара спасатели обнаружили тела четырёх мужчин. Как сообщает ИА ЯСИА, сотрудники местного СУ СК РФ начали проверку по данному факту.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая проводит проверку на месте трагедии, по итогам которой будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.

Как сообщает ГУ МЧС РФ по Республике Саха (Якутия), пожар произошёл в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров.