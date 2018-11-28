Кожемяко предложит финалистам "Лидеров России" работу в администрации Приморья

В 2018 году заявки на участие в общенациональном конкурсе подали 1070 уроженцев края.

Участники всероссийского конкурса "Лидеры России", проживающие в Приморском крае, войдут в региональный кадровый резерв, а также могут войти в состав управленцев администрации региона. Об этом сообщил журналистам в четверг врио губернатора края Олег Кожемяко по итогам встречи с участниками конкурса.

— Сегодня нам нужны молодые кадры, нужны для обновления и администрации <...> Их талант, компетенции были бы очень востребованы в краевой администрации, и, безусловно, такие предложения мы им сделаем <...> Когда в регионе пройдут политические процессы, начнётся работа в том числе и с кадровым резервом Приморского края, с теми ребятами, которые сегодня прошли полуфинал конкурса "Лидеры России", — отметил Кожемяко.

В 2018 году заявки на участие в общенациональном конкурсе подали 1070 уроженцев Приморья, некоторые из них участвуют во второй раз. В полуфинал вышли 104 человека.