Путин заявил о необходимости обсудить в начале 2019 года поддержку инвалидов

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Путин заявил о необходимости обсудить в начале 2019 года поддержку инвалидов

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Фото: © pixabay

При этом меры поддержки граждан с ограниченными возможностями являются большой проблемой для страны.

Президент России Владимир Путин заявил, что в начале следующего года нужно будет обсудить поддержку инвалидов.

— Надо будет нам в начале следующего года выбрать момент подходящий, посмотреть, как работают все инструменты по поддержке инвалидов, и отдельно поговорить на эту тему, — заявил глава государства на совещании с членами правительства.

Российский лидер обратил внимание, что Международный день инвалидов был утверждён Генассамблеей ООН в 1992 году и отмечается каждый год 3 декабря. Путин подчеркнул, что меры поддержки граждан с ограниченными возможностями являются большой проблемой для страны.

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