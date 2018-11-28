Путин заявил о необходимости обсудить в начале 2019 года поддержку инвалидов

При этом меры поддержки граждан с ограниченными возможностями являются большой проблемой для страны.

Президент России Владимир Путин заявил, что в начале следующего года нужно будет обсудить поддержку инвалидов.

— Надо будет нам в начале следующего года выбрать момент подходящий, посмотреть, как работают все инструменты по поддержке инвалидов, и отдельно поговорить на эту тему, — заявил глава государства на совещании с членами правительства.

Российский лидер обратил внимание, что Международный день инвалидов был утверждён Генассамблеей ООН в 1992 году и отмечается каждый год 3 декабря. Путин подчеркнул, что меры поддержки граждан с ограниченными возможностями являются большой проблемой для страны.