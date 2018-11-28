Путин на саммите G20 предложит меры по усилению роли ВТО

Российский лидер Владимир Путин на саммите G20, который пройдёт в Аргентине, расскажет о дисбалансе, существующем в мировой торговле, а также предложит ряд мер по усилению роли ВТО. Об этом заявил помощник президента страны Юрий Ушаков.

Он добавил, что в рамках саммита пройдёт заседание, посвящённое торговле в мире, а также финансовой налоговой системе.

По словам Ушакова, Путин будет выступать в качестве одного из докладчиков.

— Он будет участвовать не в форме ремарок, не в форме обмена мнениями, а выступит со своим собственным специально подготовленным сообщением, — подчеркнул помощник президента.