Никаких тайн. Иванка Трамп отреагировала на скандал из-за личной почты на работе

По словам дочери и советника президента США, личной почтой она пользовалась в чётком соответствии с инструкцией в отличии от Хиллари Клинтон.

Дочь и советник президента США Дональда Трампа Иванка заявила, что никогда не пыталась утаить факт использования личной электронной почты в служебной переписке в отличии от Хиллари Клинтон.

— Все мои послания по электронной почте архивированы и сохранены. Ничего не стёрто. Не было попытки утаить это, — сказала она в интервью телекомпании ABC.

По словам Трамп, личную почту она использовала согласно инструкциям, которые предписывают перенаправлять служебные послания на рабочую почту, чтобы их можно было архивировать. Она также заявила, что не видит связи между ее ситуацией и скандалом с Хиллари Клинтон.

Как писал ранее Лайф, газета The Washington Post сообщила о том, что почти весь 2017 год Иванка Трамп пользовалась личной почтой на службе, пока её не уведомили о действующем регламенте Белого дома. Ранее в подобном нарушении обвиняли соперницу Дональда Трампа в предвыборной гонке 2016 года Хиллари Клинтон.