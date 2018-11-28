Теперь не отмажемся. Диетолог рассказал, стоит ли запасать жирок на зиму

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Теперь не отмажемся. Диетолог рассказал, стоит ли запасать жирок на зиму

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По мнению Михаила Гинзбурга, люди не относятся к животным, которым актуально делать запасы питательных веществ на себе во время зимней спячки.

Человек должен следовать по принципу тёплой одежды и создавать комфортный для себя микроклимат в любое время года, а не запасаться жиром на зиму. Об этом в беседе с Лайфом заявил доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.

— Следует ли запасаться жиром, я считаю, что нет, потому что человек... он освоил в общем-то все эти климатические зоны, пояса. У него это идёт по принципу более тёплой одежды, обогрева жилища, то есть он как бы создаёт комфортный для себя микроклимат в любое время года, — отметил Гинзбург.

Диетолог обратил внимание, что люди не относятся к животным, которым актуально делать запасы питательных веществ на себе во время зимней спячки. Однако, несмотря на это, у человека в каком-то виде сохранился инстинкт сезонного накопления жира.

— Действительно, люди осенью и в первую половину зимы скорее толстеют, есть такое. Может быть, это инстинкт, может быть, попытка приспособиться к изменению метеоусловий, светового дня, — продолжил доктор медицинских наук.

Однако людям нужно сдерживать себя и не потакать своим внутренним инстинктам.

— Потому что мы сейчас допотакались, что у нас сейчас ожирение носит характер пандемии, то есть мы им просто все повально болеем. А с ним связаны болезни, которые сокращают нашу жизнь, — подчеркнул Гинзбург.

Диетолог также обратил внимание на то, что согреву способствуют продукты с высоким динамическим действием. К таковым относятся мясо и мясные продукты.

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