Трамп и Эрдоган обсудили инцидент в Керченском проливе

Президент Турции Реджеп Эрдоган провёл сегодня телефонные переговоры с лидером Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом, в ходе которых кроме двусторонних отношений был обсуждён инцидент в Керченском проливе. Об этом сообщается в заявлении, распространённом канцелярией турецкого лидера.

— Президент Эрдоган сегодня провёл переговоры с президентом США Дональдом Трампом. В ходе переговоров кроме двусторонних отношений обсуждалась напряжённость в отношениях РФ и Украины в Чёрном море, — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

В воскресенье три судна ВМС Украины пересекли границу РФ и направились в сторону Керченского пролива. Позже стало известно о задержании всех трёх судов.