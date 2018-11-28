Глава Минэкономразвития предостерёг от излишнего давления на самозанятых

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что нахождение самозанятых россиян "в легальном поле" не должно означать рост налогового давления со стороны надзорных органов. Об этом глава ведомства рассказал в эфире телеканала РБК.
— Понятно, что легальное поле не должно для них означать рост давления со стороны контрольно-надзорных органов, рост налогового давления. Поэтому [должны быть] льготные налоговые режимы, ограниченные и, даже я бы сказал, отсутствие проверок предпринимателей, — сказал Орешкин.
По словам руководителя ведомства, самозанятые россияне должны поверить, что такой режим удобен и они важны для российской экономики.
— Наша задача — создать такой режим, когда они могли бы продолжать работать так же эффективно, как они работают сейчас, находясь при этом в легальном поле, чтобы для них создавать новые возможности, — резюмировал он.
27 ноября президент Владимир Путин подписал закон о введении налогообложения для самозанятых граждан. Пока документ будет действовать в пилотном режиме и только на территории Москвы, Московской и Калужской областей, а также в Татарстане. Сроки эксперимента утверждены на период с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028-го. Если практику признают успешной, то смогут продлить действие закона и расширить территориальные границы.
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